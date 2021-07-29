ВЭБ может запустить аналог "Фабрики проектного финансирования" для "зеленых" проектов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. В ВЭБ.РФ рассматривают возможность запуска аналога "Фабрики проектного финансирования" для "зеленых" и ESG-проектов для привлечения в них инвестиций. Об этом в четверг заявил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский во время презентации отчета об устойчивом развитии госкорпорации.

"Сейчас мы смотрим на последние изменения, которые внесло правительство. Постановление связано с "Фабрикой проектного финансирования" и позволяет включать в "Фабрику проектного финансирования" проекты небольшие, связанные с городской экономикой. Это позволяет привлечь наши коммерческие банки-партнеры, которые через Фабрику инвестируют в эти проекты. И сейчас мы смотрим, как сделать фабрику не только синдикацией в городской экономике, но также и "зеленой", или ESG-фабрикой. Есть настройки, которые мы можем использовать, чтобы сделать эти проекты экономически интересными", - сообщил Цехомский.

Ответственное инвестирование

Ответственное инвестирование - подход к инвестированию, который стремится включить заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance). На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

"Зеленое" финансирование

"Зеленое" финансирование - один из инструментов так называемого ответственного инвестирования, предполагающего внедрение в стратегию развития компаний факторов окружающей среды, социального развития и корпоративного управления. Предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.