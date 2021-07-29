Хуснуллин поручил досрочно сдать новый мост через реку между Адыгеей и Кубанью

КРАСНОДАР, 29 июля /ТАСС/. Готовность нового моста через реку Кубань, соединяющего территорию Краснодарского края и Республики Адыгея, составляет 51%. Сроки финансирования будут сдвинуты, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе осмотра объекта, поручив завершить его на год раньше запланированного срока - в ноябре 2023 года.

"Финансирование сдвинем, окончание [объекта] 1 ноября 2023 года с асфальтом полностью", - сказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что строители в Краснодарском крае в 2,5 раза ускорят в 2021 году темпы возведения нового моста, соединяющего Краснодар с Республикой Адыгея, благодаря выделению 2 млрд рублей федеральной поддержки. Сдать в эксплуатацию мост планировалось в 2024 году.

Новый Яблоновский мост планируется построить вблизи от действующего - он станет продолжением улицы Захарова в Краснодаре. Длина сооружения составит 400 м, мост будет иметь по две полосы в каждом из направлений, тротуар и велосипедную дорожку.

Существующий Яблоновский мост соединяет территорию Тахтамукайского района Адыгеи и Краснодара. В связи с активным жилым строительством в районе административной границы между Краснодарским краем и Адыгеей увеличилась транспортная нагрузка на данный участок, мост является одной из магистралей, через которую осуществляется выезд из Краснодара на трассу, ведущую к Черному морю. В июле 2019 года власти Краснодара ограничили движение грузового транспорта по мосту из-за ухудшения его технического состояния.

Ремонт дорог

Хуснуллин сообщил, что правительство России рассматривает возможность выделить дополнительное финансирование на строительство и ремонт дорог в Краснодарском крае, так как регион выполняет работы с серьезным опережением.

"Что касается дорог, то Краснодарский край по ремонту и строительству дорог идет с серьезным опережением, в первой тройке по России, и мы рассматриваем возможность дополнительного финансирования, так как работы идут хорошими темпами", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым они обсудили важные проекты, в частности, обход Краснодара, дорогу от Новороссийска до Темрюка. Хуснуллин также отметил, что регион выполнил задачу по вводу жилья.

"Показатели по вводу жилья были на уровне более 5 млн кв. м, это 0,9 м на человека. Фактически цель 0,82 м на человека уже достигнута", - добавил вице-премьер, уточнив, что теперь необходимо обеспечить край инженерной инфраструктурой, социальными объектами и дорогами.