Эксперты оценили дефицит алюминиевых банок на российском рынке в более 1 млрд штук

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) оценивает дефицит алюминиевых банок на российском рынке в более чем 1 млрд штук. Об этом сообщил президент союза Максим Новиков на Всероссийской конференции по маркировке упакованной воды.

"У нас на рынке наметился дефицит алюминиевой банки, нам не хватает более 1 млрд штук для розлива основной продукции, даже под тесты производители алюминиевой банки отказались нам ее выдавать. Поэтому надеемся, что решение под этот вид упаковки будет найдено в формате эксперимента по пивоваренной продукции, тогда мы тоже сможем внедрять это решение и на своих производствах", - сказал он.

С 1 сентября 2021 года в РФ начнется регистрация в государственной системе маркировки всех участников оборота упакованной воды. С 1 декабря цифровая маркировка станет обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года - для всей упакованной питьевой воды.