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DiDi опровергла слухи о своем преобразовании в частную компанию

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что китайская платформа для вызова такси спустя месяц после выхода на Нью-Йоркскую фондовую биржу планирует собрать мнения инвесторов относительно приватизации

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Китайская платформа для вызова такси DiDi Chuxing опровергла слухи о своем преобразовании в частную компанию. Об этом говорится в опубликованном в четверг официальном заявлении компании.

"Слухи о преобразовании DiDi Chuxing в частную компанию не соответствуют действительности, в настоящее время компания активно и всесторонне сотрудничает с инспекцией по кибербезопасности", - говорится в сообщении, опубликованном платформой в социальной сети Weibo.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что DiDi Chuxing спустя месяц после выхода на Нью-Йоркскую фондовую биржу планирует собрать мнения инвесторов относительно приватизации.

30 июня Didi Chuxing начала торговать акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже. После этого Управление по вопросам киберпространства КНР начало проверку в отношении компании и распорядилось, чтобы она удалила свое приложение из онлайн-магазинов в связи с незаконным сбором конфиденциальной информации пользователей.

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