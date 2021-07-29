DiDi опровергла слухи о своем преобразовании в частную компанию

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Китайская платформа для вызова такси DiDi Chuxing опровергла слухи о своем преобразовании в частную компанию. Об этом говорится в опубликованном в четверг официальном заявлении компании.

"Слухи о преобразовании DiDi Chuxing в частную компанию не соответствуют действительности, в настоящее время компания активно и всесторонне сотрудничает с инспекцией по кибербезопасности", - говорится в сообщении, опубликованном платформой в социальной сети Weibo.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что DiDi Chuxing спустя месяц после выхода на Нью-Йоркскую фондовую биржу планирует собрать мнения инвесторов относительно приватизации.

30 июня Didi Chuxing начала торговать акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже. После этого Управление по вопросам киберпространства КНР начало проверку в отношении компании и распорядилось, чтобы она удалила свое приложение из онлайн-магазинов в связи с незаконным сбором конфиденциальной информации пользователей.