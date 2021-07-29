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Роскомнадзор заявил, что DeviantArt заблокируют, если сервис не удалит запрещенный контент

В настоящее время остаются доступными страницы сайта с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и другим запрещенным контентом
© Casimiro PT/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор направил администрации DeviantArt очередное требование удалить размещенные на сайте противоправные материалы. В случае неисполнения требований ресурс заблокируют, сообщает пресс-служба ведомства.

"Учитывая популярность ресурса среди российских пользователей интернета, Роскомнадзор выражает надежду, что администрация DeviantArt ответственно подойдет к своим обязанностям и удалит запрещенные материалы. В случае, если противоправный контент не будет удален, доступ к ресурсу будет ограничен", - отметили в службе.

Ранее Роскомнадзор неоднократно в адрес популярного у любителей рисования, в том числе среди детей, ресурса направлял требования удалить противоправную информацию.

В настоящее время остаются доступными страницы указанного сайта с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещенным органами власти и судами контентом.

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