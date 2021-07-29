Доходы и расходы бюджета Нижегородской области выросли более чем на 2%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Нижегородской области на заседании в четверг приняли поправки в закон об областном бюджете на 2021 год, согласно которым доходы увеличены почти на 2,2% - до 211,7 млрд рублей, расходы на 2,1% - до 236,1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Основные параметры областного бюджета на 2021 год составят: доходы - 211,7 млрд рублей (увеличены на сумму около 4,5 млрд рублей), расходы - 236,1 млрд рублей (увеличены на сумму около 4,8 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

Дефицит увеличился на 310 млн рублей - до 24,4 млрд рублей. Это связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2021 года, которые являются источниками для увеличения расходов областного бюджета и отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета.

По данным пресс-службы, налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличены более чем на 1,7 млрд рублей, в том числе за счет поступлений налога на прибыль организаций - на 1,1 млрд рублей, налога на имущество организаций - на 250 млн рублей, налога на доходы физических лиц - на 192,6 млн рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета будут увеличены на 2,7 млрд рублей. В том числе дотация за достижения показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за 2020 год составит почти 590 млн рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности - 700 млн рублей.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в первом полугодии ситуация в экономике региона начала стабилизироваться, промышленность показала значительный рост. "Следствием является увеличение налоговых поступлений. И вновь в регион поступят серьезные средства из федерального бюджета. В первую очередь доходы будут направляться на решение социальных задач", - сказал он.

Так, более 1,1 млрд рублей планируют выделить на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. На эти же цели из регионального бюджета будет направлено 438,1 млн рублей. Это необходимо в связи с ростом числа получателей и увеличением размера социальной выплаты. Еще около 220 млн рублей направят на приобретение медикаментов и расходных материалов для инфекционных больниц, 280 млн рублей выделяется на продление мер поддержки предпринимателей, пострадавших от распространения коронавируса. "Это и возмещение затрат, произведенных в первом квартале 2021 года на оплату труда работников. Свыше 73 млн рублей выделяем на бесплатный проезд медработников и волонтеров. Недавно приняли решение о возобновлении такой меры. Это поможет поддержать и наших транспортников", - добавил Никитин.

Исходные параметры бюджета

В декабре 2020 года депутаты заксобрания Нижегородской области приняли бюджет региона на 2021 год со следующими параметрами: доходы - 202 млрд рублей, расходы - 217 млрд рублей, дефицит составлял 15 млрд рублей.