Пассажиропоток аэропорта в Перми в первом полугодии вырос в 1,5 раза

ПЕРМЬ, 29 июля. /ТАСС/. Пермский аэропорт Большое Савино обслужил около 800 тыс. пассажиров за первое полугодие 2021 года, что на 50% выше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом сообщается на сайте пермского аэропорта.

"За первые шесть месяцев 2021 года пермский аэропорт Большое Савино обслужил 793 846 пассажиров. Эта цифра на 6,5% выше показателей допандемийного 2019 года и на 50% выше, чем было зафиксировано за аналогичный период 2020 года", - говорится в сообщении. При этом только за июнь было перевезено свыше 200 тыс. человек.

Рост относительно 2019 был достигнут за счет пассажиропотока на внутренних авиалиниях на 20%, при этом число перевезенных пассажиров по международным направлениям упало более чем в два раза.

В компании напомнили, что в 2021 году появились новые направления, среди которых рейсы в московские аэропорты Домодедово и Шерементьево, а также в Анапу, Геленджик, Симферополь, Сочи, Калининград. Также авиаперевозчики приступили к полетам в Дубай, Ларнаку, Бишкек, Ереван и Стамбул.