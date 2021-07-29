Результаты проверки кодов маркировки воды можно будет направлять в Роспотребнадзор

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские покупатели смогут отправлять результаты сканирования кодов маркировки воды в системе "Честный знак" напрямую в Роспотребнадзор. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В случае выявления фальсифицированной воды на рынке мы как контролирующий орган сможем принять меры по изъятию такой продукции одномоментно во всех субъектах РФ. Эта система поможет сделать государственный контроль наиболее эффективным. Мы сможем видеть реестр участников оборота, видеть нарушения, двойные продажи. Каждый потребитель при помощи приложения сможет просканировать коды и результаты направить напрямую в Роспотребнадзор", - отметил представитель ведомства.

С 1 сентября 2021 года в РФ начнется регистрация в государственной системе маркировки всех участников оборота упакованной воды. С 1 декабря цифровая маркировка станет обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года - для всей упакованной питьевой воды.

Оператор маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В системе маркировки создано приложение "Честный Знак", предназначенное для проверки легальности товаров.