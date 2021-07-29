Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 13 копеек

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 июля 2021 года выросли на 13 копеек и составили 48,44 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 11 копеек - до 45,63 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 12 копеек - до 49,36 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 21 копейку - до 56,53 рубля за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 10 копеек - до 50,28 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 65 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал во Владивостоке - на 1,7% и Кызыле - на 1,3%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,3% и 0,2% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,8 до 49,77 рубля, марки Аи-95 - от 48,69 до 52,48 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 59,09 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 44,1 до 46,15 рубля, марки Аи-95 - от 47,8 до 50,6 рубля, марки Аи-98 - от 56,7 до 58,91 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ за данный период увеличился на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей - до 763,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 1% и составило 1,4436 млн тонн.