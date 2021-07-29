ВТБ может профинансировать экспорт российских вакцин от COVID-19 в страны Северной Африки

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ готов рассматривать финансовую поддержку экспорту российских вакцин от коронавирусной инфекции в страны Северной Африки. Об этом сообщил руководитель дирекции по работе с международными компаниями - старший вице-президент ВТБ Артем Кулик в ходе саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"Мы видим, что страны Северной Африки совместно с российскими партнерами уже двигаются в этом направлении. Мы, как финансовый институт, который кредитует, дает деньги на развитие, готовы рассматривать финансирование закупок российских вакцин, а также финансирование строительства производства таких вакцин за рубежом при поддержке экспортных кредитных агентств", - сообщил руководитель Дирекции по работе с международными компаниями - цитирует Кулика пресс-служба ВТБ.

В банке отметили, что ВТБ уже работает с рядом кредитных учреждения Северной Африки в рамках межбанковского сотрудничества по двум основным направлениям: налаживание расчетной инфраструктуры, а также документарные операции и сделки торгового финансирования, в том числе выпуск аккредитивов, гарантий для импортеров и экспортеров различной продукции.

"Портфель операций торгового финансирования Банка ВТБ в области энергетики, машиностроения и некоторых других отраслей превышает полмиллиарда долларов. В основном это сделки по поддержке российского экспорта. Мы также участвуем в операциях по финансированию экспорта зерна в страны Северной Африки, например, в Египет. Мы уже дисконтировали и подтвердили аккредитивы на сумму более 100 млн долларов", - отметил топ-менеджер банка.