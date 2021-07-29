На Кавминводах до 2030 года планируют реализовать более 50 проектов

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья подготовили план развития региона Кавказских Минеральных Вод до 2030 года, который включает свыше 50 мероприятий на общую сумму порядка 50 млрд рублей. Ожидается, что благодаря этому, в частности, турпоток увеличится до 5 млн человек в год, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

В Железноводске в четверг губернатор Владимир Владимиров представил курортный потенциал Ставрополья находящимся в крае с рабочей поездкой заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку, министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, полномочному представителю президента РФ в СКФО Юрию Чайке.

"Глава края представил план комплексного развития городов-курортов Кавказских Минеральных Вод до 2030 года. Документ включает 51 мероприятие, 23 из которых предполагают финансирование из федерального бюджета. Общий объем вложений составляет 48,9 млрд рублей. Реализация этих мер улучшит состояние городской среды и сделает города-курорты более комфортными для местных жителей и гостей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия плана направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры, создание новых мест размещения для отдыхающих, в том числе за счет расширения санаторной сети, повышение транспортной доступности курортов и благоустройство объектов курортной инфраструктуры.

Владимиров отметил, что одним из ожидаемых результатов выполнения плана является увеличение турпотока в Ставропольский край до 5 млн человек в год.

По данным пресс-службы, в ходе рабочей поездки Новак ознакомился с опытом Ставрополья по благоустройству курортных территорий. Он осмотрел новые достопримечательности Железноводска - Каскадную лестницу и территорию Курортного озера. Эти объекты были созданы с помощью различных федеральных и региональных программ, в том числе программы по формированию комфортной городской среды, а также средств, полученных от курортного сбора.