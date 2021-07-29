Airbus создаст грузовую версию самолета А350

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Европейский авиастроитель Airbus принял решение создать грузовую версию своего широкофюзеляжного пассажирского лайнера А350. Об этом компания объявила в четверг на заседании совета управляющих.

Как отмечает в этой связи новостной телеканал BFMTV, в настоящее время сектор грузовых авиаперевозок действует наиболее успешно на фоне того кризиса, который воцарился в авиации из-за пандемии коронавируса. Если до пандемии на перевозки грузов пассажирскими самолетами приходилось более половины объема, то в период пандемии ситуация в корне изменилась. В связи с резким снижением числа пассажирских рейсов теперь грузовыми самолетами перевозится 72% объема товаров и других грузов, что делает этот авиасектор ведущим по росту показателей. Так, в первом квартале этого года объемы таких авиаперевозок были на 8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Создание крупного грузового самолета также позволит Airbus наверстать упущенное в его конкурентной борьбе с американской корпорацией Boeing, которая располагает целой линейкой грузовых моделей - B747, B767 и B777.

"Мы рады, что у нас теперь появилась возможность атаковать нашего "любимого" конкурента в секторе, где он занимал эксклюзивную позицию и где авиакомпании с нетерпением ждут появления сильного конкурента-поставщика с очень хорошим самолетом", - цитирует в этой связи телеканал главу Airbus Гийома Фори. Он, в частности, напомнил, что в настоящее время в мировом авиапарке коммерческих самолетов насчитывается лишь 2 тыс. грузовых моделей.

"Сейчас выгодный момент для того, чтобы выступить с новым грузовым самолетом. Совершенно очевидно, что флот грузовых самолетов состоит из относительно старых машин и там предстоит целая волна обновления техники", - подчеркнул Фори. "Регламентация по выбросу углекислого газа была сильно ужесточена, и в результате этого значительное число имеющихся самолетов или предлагаемых к приобретению станут устаревшими", - добавил он.

Корпорация намерена выпустить грузовую версию A350 в 2025 году. "Благодаря [пассажирской версии] А350 мы располагаем технической основой, которая позволит нам быстро создать высоко конкурентоспособный грузовой самолет. При этом риски каких-либо неудач при разработке будут крайне малы", - подчеркнул Фори.

Он отметил при этом, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры корпорации в ближайшее время будут свободны от выполнения прежних программ и могут приступить к работам по A350. Они завершили разработку широкофюзеляжного грузового самолета Beluga XL, предназначенного для перевозки на сборочные заводы негабаритных частей самолетов. Также завершается создание модели A321 XLR, пассажирского лайнера с особо большой дальностью полета.