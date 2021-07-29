МЭР выдаст отдельную субсидию Корпорации МСП на поручительства по кредитам банков в СКФО

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Министерство экономического развития России выдаст Корпорации МСП отдельную субсидию на поручительства по кредитам банков в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Это даст стимул банкам финансировать проекты в регионе, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Минэкономразвития России выдаст отдельную субсидию Корпорации МСП на поручительства по кредитам банков в СКФО. Такой механизм позволит "застраховать" банки на 50% от портфеля кредитования в СКФО и простимулировать к финансированию", - говорится в сообщении со ссылкой на министра экономического развития России Максима Решетникова, который в четверг побывал с рабочим визитом на Ставрополье.

По данным пресс-службы, эта работа идет по рамках поручений президента России по итогам Петербургского международного экономического форума - 2021. Правительству поручено создать новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства - так называемое зонтичное предоставление поручительств по кредитам банков - партнеров Корпорации МСП. "Для Северного Кавказа предусмотрены специальные условия с повышенным уровнем риска из-за высокой невозвратности. Для этого направим в регионы отдельную субсидию от Минэкономразвития", - сказал министр.

Отмечается, что механизм должен заработать со следующего года. "Запуск зонтичного механизма в СКФО планируется с 2022 года. Мы ожидаем, что до 2024 года предприниматели СКФО получат не менее 20 млрд рублей кредитных средств, обеспеченных поручительствами Корпорации", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Он отметил, что поддержка компаний малого и среднего бизнеса, работающих в СКФО, будет одним из приоритетных направлений. "Зонтичный" механизм направлен на разделение рисков с банками-партнерами при кредитовании предпринимателей СКФО, а также на увеличение количества компаний, имеющих доступ к кредитованию в данном регионе.