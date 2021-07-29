В Чечне к 2030 году создадут более 47 тыс. рабочих мест

ГРОЗНЫЙ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Чечни намерены к 2030 году создать в регионе более 47 тыс. рабочих мест. Об этом на совещании в Пятигорске по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа с участием вице-премьера Александра Новака сообщил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

Ограничительные меры, введенные в апреле 2020 года в связи с пандемией, привели к существенному увеличению уровня безработицы в регионе, который по итогам III квартала увеличился более чем в три раза и составил 26,7%, или 168,3 тыс. зарегистрированных безработных. В настоящее время ситуация несколько стабилизировалась и уровень безработицы снизился на 10 п. п. - с 26,7% до 16,7%.

"По инерционному сценарию необходимо создание 49,6 тыс. постоянных рабочих мест, при целевом - 54,6 тыс. рабочих мест. В результате реализации всех мероприятий модели до 2030 году будет создано 47,05 тыс. рабочих мест, что обеспечит достижение целевого сценария только на 86,1%. В соответствии с инерционным сценарием население республики к 2030 году вырастет на 8%, а при целевом увеличится на 13,4%", - сказал Хучиев.

По его словам, возможный потенциал легализации неформально занятого населения в регионе составляет 110,5 тыс. человек.

"Средняя заработная плата по инерционному сценарию к 2030 году увеличится на 17,6 тыс. рублей и составит 45,6 тыс. рублей, а в целевом на 33,8 тыс. рублей и составит 61,9 тыс. рублей к уровню 2020 года", - добавил премьер региона.

По данным Росстата, самый высокий уровень безработицы по стране фиксировался в октябре 2020 года в Ингушетии (31%), Чеченской Республике (23%), Туве (21,5%), Алтае (16%) и Дагестане (15%). При этом в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, в Москве и Татарстане уровень безработицы имел наименьшие значения (от 2,7% до 3,8%).