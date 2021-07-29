КРАСНОДАР, 29 июля /ТАСС/. Аэропорт Геленджика с начала года обслужил полмиллиона пассажиров. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе аэропорта.

В компании отметили, что третий год подряд загрузка рейсов только растет. В первом полугодии 2021 года пассажиропоток аэропорта "Геленджик" составил рекордные 323 373 пассажира, за аналогичный период в 2020 году было перевезено 30 359 человек, а в 2019 это показатель составил 89 657 человек.

"Юбилейным пассажиром аэропорта стала жительница Санкт-Петербурга Евгения Филиппова, прилетевшая в Геленджик на отдых рейсом 5N-595 авиакомпании Smartavia. У трапа самолета ее встретили генеральный директор ООО "Аэропорт Геленджик" Иван Таранченко и официальный представитель Smartavia. В подарок от аэропорта и авиакомпании Евгения получила сувениры и сертификат на обслуживание в бизнес-зале на двух персон", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы аэропорта, Санкт-Петербург является вторым по популярности направлением у пассажиров аэропорта после Москвы. Всего с начала года на данном направлении аэропортом было обслужено более 48 000 пассажиров, что почти в четыре раза больше аналогичного показателя 2020 года. На сегодняшний день рейсы в Геленджик выполняют 15 авиакомпаний по 16 направлениям.