В АТОР назвали среднюю цену тура в Египет

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Цена туров на курорты Египта в среднем составляет от 70 тыс. до 120 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире телеканала "Дождь".

"Сейчас цены <...> турпакетов [в Египет] в среднем от 70 до 120 тыс. рублей. Это отели три, четыре, пять звезд. Неделя на двоих, включая перелет, отель по системе "все включено", это очень бюджетные цены для такого класса отдыха", - сказал он, комментируя продажи туров с датой вылета от 9 августа.

Горин также добавил, что сейчас спрос на отдых в Египте высокий, а в период наступления прохладной погоды в Средиземноморье он будет только увеличиваться. "Наши египетские партнеры говорят о том, что готовы принять до 1 млн наших туристов", - отметил он.

Авиасообщение с курортами Египта (Хургада и Шарм-эш-Шейх) будет возобновлено с 9 августа с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.