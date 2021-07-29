В Петербурге около трех тыс. автобусов переведут на газомоторное топливо в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Около трех тысяч городских автобусов на газомоторном топливе появятся в Петербурге в 2022 году. Об этом в четверг сообщил губернатор в прямом эфире на телеканале "78".

"Мы подписали соглашение с "Газпромом", и уже в следующем году на линии выйдут 2 800 новых автобусов отечественного производства на газомоторном топливе. Через несколько лет весь автобусный общественный транспорт будет переведен на газомоторное топливо", - сказал Александр Беглов.

Также губернатор добавил, что построят 25 газозаправочных станций. Перевести весь общественный транспорт на газомоторное топливо планируют за шесть лет. На эти цели направят почти 200 млрд. рублей.

В настоящее время ведутся переговоры с компанией "Трансмашхолдинг" о расширении производства и открытии нового центра компетенций по созданию всех видов городского электрического транспорта, включая электробусы. Также совместно с Газпромбанком идет работа над второй трамвайной концессией - линией от станции метро "Купчино" до микрорайонов Шушары и Славянка.