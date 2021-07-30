Квартальная выручка Amazon превысила $113 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Выручка американской компании Amazon в минувшем квартале превысила $113 млрд, что оказалось ниже ожиданий экспертов. Об этом свидетельствует квартальная отчетность компании, опубликованная в четверг на ее сайте.

За отчетный трехмесячный период, завершившийся 30 июня, выручка Amazon выросла на 27% в годовом исчислении и составила $113,1 млрд по сравнению с $88,9 млрд за аналогичный период прошлого года. По мнению экспертов, опрошенных газетой The Wall Street Journal, выручка Amazon должна была превысить $115,4 млрд, сама компания предрекала выручку в размере $110-$120 млрд. Операционные доходы компании выросли, составив $7,7 млрд.

"За последние 18 месяцев мы столкнулись с необходимостью доставлять беспрецедентное количество товаров, в том числе средства защиты, еду и другие продукты, которые помогли людям по всему миру справиться с трудностями, вызванными пандемией", - подчеркнул гендиректор Amazon Энди Джесси, принявший этот пост 5 июля от основателя компании Джеффа Безоса. По его словам, во многом финансовые успехи онлайн-ретейлера вызваны также спросом на предоставляемые им облачные сервисы.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана Безосом в 1994 году. Рыночная капитализация компании на данный момент оценивается примерно в $1,81 трлн. Безос, по данным агентства Bloomberg, в настоящее время является богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается примерно в $207 млрд.