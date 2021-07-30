Власти подготовили план повышения платежной дисциплины на Кавказе за электроэнергию и газ

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития вместе с Минэнерго подготовили модель обеспечения платежной дисциплины в отношении электроэнергии и газа. Пилотный проект будет запущен в трех регионах Кавказа на срок 3-5 лет. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

"Минэкономразвития представило вместе с Минэнерго модели, как обеспечить полноту платежей и сборов платежей, потому что проблемы все понятны: это заниженные нормативы потребления, безучетное потребление, бесхозяйные объекты, очень много потерь в сетях", - сказал он.

По его словам, участники совещания договорились сделать краткосрочные программы по пилотным субъектам, таким как Дагестан, Ингушетия - где будет расписана на 3-5 лет программа проводимых работ. Речь в том числе будет идти и о создании расчетных центров, через которые будет проводиться оплата по установке приборов учета.

Министр энергетики России Николай Шульгинов в свою очередь отметил, что программа будет подразумевать стабилизацию, улучшение финансового состояния отрасли в регионе, но не уточнил, какие именно меры войдут в эту программу.

"То есть это будет такая совокупная общая программа, в которой будет участвовать регион, сетевые компании, "Россети" и "Межрегионгаз", и, соответственно, со стороны федеральных органов власти: Минэкономразвития, Минэнерго и Министерство по делам ЖКХ", - подчернул Новак.

Программа по трем пилотным проектам должна быть сформирована и утверждена до 1 сентября, отметил вице-премьер.

Инвентаризация задолженностей регионов Кавказа

Правительство России планирует провести инвентаризацию задолженностей регионов Кавказа за газ и электроэнергию, чтобы понять, какой объем реально взыскать и как лучше это сделать, сообщил Новак.

"По основной задолженности мы будем думать, что дальше делать. Потому что она, действительно, за много лет накоплена. Там надо ее инвентаризировать, смотреть, какая реальна к взысканию, какая нереальна", - сказал он.