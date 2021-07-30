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Первый замглавы РЖД Краснощек покинул пост

Его назначили старшим советником главы холдинга

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора "Российских железных дорог" (РЖД) Анатолий Краснощек принял решение завершить свою трудовую деятельность на данном посту, он назначен старшим советником главы холдинга. Об этом говорится в официальном Telegram-канале РЖД.

Кроме того, холдинг покинул заместитель генерального директора - начальник центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Верховых.

В РЖД добавили, что решением совета директоров Сергей Кобзев назначен первым заместителем генерального директора.

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