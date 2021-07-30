Минфин не будет пересматривать пошлины на экспорт металла по просьбе "Русала"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минфин РФ получил обращение "Русала", в котором компания просила пересмотреть размер экспортной пошлины на металл с 1 августа. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Их ("Русала") обращение поступило, мы его прорабатываем. Но с 1 августа пошлина вступит в силу, не изменится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В России с августа до конца 2021 года вводятся пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Пошлины будут распространены на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также на медь, никель и алюминий низкой степени передела.

Сбор будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну. По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд руб.

Ранее в "Русале" заявили, что введение экспортных пошлин РФ на металлы и металлопродукцию может серьезно повлиять на реализацию инвестиционных проектов компании. В частности, "Русал" может пересмотреть темпы запуска Тайшетского завода, а также рассмотреть консервацию ряда убыточных производств. Заместитель гендиректора "Русала" по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин оценил экономические потери компании от введения пошлин в сотни миллионов долларов.

Кроме того, источник ТАСС, близкий к "Русалу", сообщал, что компания приостановит процесс разделения активов в связи с введением экспортных пошлин РФ на металлы и металлопродукцию и будет вынуждена провести дополнительный анализ финансовой устойчивости разделяемых компаний.