"Ъ": Росатом предлагает увеличить финансирование программы ядерных технологий на 60%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" предлагает увеличить финансирование программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" почти на 60% - с 349,5 млрд рублей до 552,7 млрд рублей, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо главы Росатома Алексея Лихачева.

"Как выяснил "Ъ", речь идет о расширении финансирования программы на 60%, до 553 млрд рублей, в том числе дополнительно 119 млрд рублей предполагается выделить из бюджета. <…> Для сокращения нагрузки на бюджет Лихачев также предложил рассмотреть возможность продления программы до 2030 года", - говорится в публикации.

Утвержденный объем финансирования программы на 2021-2024 годы составляет 349,5 млрд рублей, из которых 84 млрд рублей - средства федерального бюджета (по 21 млрд рублей в год). По мнению Лихачева, утвержденный объем "не позволит в обозримой перспективе сохранить имеющиеся у страны конкурентные преимущества в ряде областей - в первую очередь, в области замыкания ядерного топливного цикла". При продлении программы до 2030 года предлагается дополнительно выделить из бюджета 5 млрд рублей в 2021 году (в том числе на разработку технологий термоядерного синтеза и новых материалов), а затем выделять дополнительно по 25 млрд рублей в год.

В четверг в видеообращении к сотрудникам атомной отрасли Лихачев сообщил, что сейчас Росатом прорабатывает с правительством РФ схему расширения финансирования комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии" и продление сроков ее действия до 2030 года. "Важно, что президент РФ поддержал эту инициативу, и мы, конечно, будем его информировать о реализации всех наших проектов", - сказал в видеообращении глава госкорпорации.

Программа "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" разработана госкорпорацией "Росатом" совместно с НИЦ "Курчатовский институт", Российской академией наук, а также Министерством науки и высшего образования РФ в соответствии с указом президента РФ. Она утверждена в феврале текущего года и включает масштабный комплекс мероприятий, реализующихся по приоритетным направлениям атомной науки, техники и технологий.