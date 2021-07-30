В Карелии построили дорогу к горнолыжному центру, где находится вотчина Деда Мороза

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июля. /ТАСС/. Строительство подъездной трассы к горнолыжному центру "Чална" и вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко завершилось в Карелии. Новая дорога сможет увеличить турпоток к популярному месту до 100 тыс. посетителей в год, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтранса региона.

"ООО "ПСК Строитель" завершило строительство новой подъездной дороги к горнолыжному центру Чална, где находится одна из самых известных туристических достопримечательностей нашей республики - "Вотчина карельского Деда Мороза Талвиукко". По оценкам специалистов, новая транспортная инфраструктура будет способствовать увеличению турпотока в резиденцию Талвиукко до 100 тыс. человек в год", - говорится в сообщении.

Протяженность дороги составила 668 км. Рядом с вотчиной появилась стоянка на 497 мест, территорию озеленили, оборудовали освещением и ливневой канализацией. Стоимость работ составила более 153,5 млн рублей, они велись по подпрограмме "Туризм" федеральной государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".

В министерстве добавили, что в регионе также завершается строительство новой трассы к еще одному популярному среди туристов месту - острову Кижи.

Вотчина карельского Деда Мороза Талвиукко появилась в поселке Чална в 2015 году. Комплекс, который расположен недалеко от Петрозаводска, рядом с федеральной трассой "Кола", включает саму резиденцию, дворец карельской Снегурочки Лумикки с экспозицией о народном быте, ремеслах и обычаях республики, питомник ездовых собак, ферму северных оленей, подворье домашних животных.