Власти Удмуртии попросили субсидировать железнодорожные тарифы на перевозку зерна

ИЖЕВСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики, где в этом году из-за засухи прогнозируется снижение урожайности сельхозкультур, выступили с инициативой субсидирования железнодорожных тарифов на перевозку зерна, сообщила журналистам в пятницу заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Абрамова.

"Мы запрашиваем Минсельхоз РФ рассмотреть возможность снижения либо субсидирования железнодорожных тарифов на перевозку зерна по территории РФ. В частности, мы интересуемся конкретно сейчас Приволжским федеральным округом, применить это по отношению к ПФО", - сказала она.

По словам Абрамовой, инициатива связана с тем, что предприятиям по производству зерна выгоднее продавать свой продукт на экспорт по более высокой цене, тогда как в российских регионах возникает дефицит зерна. "У нас есть, например, мукомольный завод, у нас есть предприятия, которые занимаются производством кормов. У них возникает дефицит, во-первых, зерна, и возникает необходимость приобретения зерна по более высокой стоимости. Сегодня уже мы понимаем, что фуражное зерно [стоит] 16-17 рублей за кг. Это очень дорого. И в данном случае мы считаем, что субсидирование железнодорожных перевозок, по крайней мере, способствовало бы снижению стоимости, снижению логистической стоимости доставки на территорию Удмуртской Республики", - сказала министр.

Она отметила, что с соответствующей просьбой в Минсельхоз Удмуртии обратилась местная хлебная компания. "Считаем, что необходимо поддерживать такие инициативы от предпринимателей и отрабатывать их на федеральном уровне", - подчеркнула министр. По ее словам, в настоящее время в региональном ведомстве ждут ответ от Минсельхоза РФ.

С 23 июля в Удмуртии действует режим ЧС из-за почвенной засухи. Власти региона оценили потери из-за неурожая зерна в 2021 году, прогнозируемого в связи с неблагоприятными погодными условиями, на уровне 2 млрд рублей. Дефицит зернофуража по отрасли может составить 130-140 тыс. тонн. В прошлогоднем сезоне в республике были намолочены 703 тыс. тонн зерна, прогноз в этом году составляет 458 тыс. тонн. По данным пресс-службы Минсельхоза Удмуртии, для обеспечения хозяйств семенами сельхозкультур будет отправлен запрос в другие аграрные регионы страны.