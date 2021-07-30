Авиакомпанию "Победа" оштрафовали после задержки рейса из Кургана в Москву на восемь часов

ТАСС, 30 июля. Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за то, что она не организовала размещение пассажиров в гостинице и не предоставила им напитки и горячее питание при задержке рейса Курган - Москва на восемь часов, сообщили в пятницу в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"Курганская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей по факту задержки рейса авиакомпании "Победа" сообщением Курган - Москва более восьми часов. В нарушение Федеральных авиационных правил авиаперевозчик не организовал размещение пассажиров в гостинице, не предоставил напитки и горячее питание. За нарушение прав пассажиров по постановлению прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ в виде штрафа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортная прокуратура внесла представление в адрес генерального директора авиакомпании.