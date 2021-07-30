{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Обновлено 

Новак считает адекватным решение ОПЕК+ о наращивании добычи на 0,4 млн б/с в месяц

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Решение стран ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи нефти на 0,4 млн б/с в месяц является адекватным, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Это достаточно адекватно, растет спрос, несмотря на то, что коронавирус еще есть, разные волны везде проходят. Тем не менее, [есть] общее понимание, что локдаунов больше нет таких, как раньше", - сказал он, отвечая на вопрос, не является ли слишком агрессивным последнее решение ОПЕК+.

Новак отметил, что по уровню потребления нефти заметно восстановление движения. "Поэтому надо рынок постепенно обеспечивать и наращивать добычу, чтобы сбалансировать спрос и предложение", - добавил вице-премьер.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Дальневосточная компания откроет регулярные рейсы во второй половине августа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что пробные полеты были выполнены 26 июля
Читать полностью