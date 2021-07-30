Биржевые цены на бензин незначительно подросли

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Биржевые территориальные индексы автомобильных бензинов марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" выросли, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, стоимость бензина Аи-92 за день выросла на 0,01% - до 57,35 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,2%, до 58,66 тыс. рублей за тонну. При этом с 23 июля биржевые котировки бензина снижались, после того, как несколько раз обновили исторические рекорды.

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась за день на 0,64%, до 42,45 тыс. рублей за тонну, после того как 28 июля установила очередное рекордное значение и превысила 43 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута снизилась на 1,3%, до 23,6 тыс. рублей за тонну, дизельного топлива - на 0,14%, до 51,2 тыс. рублей за тонну.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго отследит ситуацию с биржевыми ценами на топливо на неделе до 30 июля, чтобы принять решение о том, вводить ли временный запрет на экспорт топлива. По его словам, срок запрета на экспорт может составить минимум три месяца.