Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I полугодии выросла в 3,3 раза

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. "Татнефть" увеличила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам первого полугодия 2021 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за январь - июнь 2020 года, до 76,87 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Выручка компании за отчетный период увеличилась в 1,7 раза, до 498,96 млрд рублей.

Валовая прибыль "Татнефти" составила 138,8 млрд рублей, что почти в 1,9 раза больше, чем годом ранее. Прибыль до налогообложения возросла в три раза - с 32,8 млрд до 98,4 млрд рублей.

"Татнефть" - входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 23% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 40% акций.