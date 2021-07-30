IT-компания SAS намерена провести IPO к 2024 году

МОСКВА, 30 июля./ТАСС/. Компания SAS объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций компании (IPO) к 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Компания вышла на тот уровень финансовой стабильности, капитала бренда и лидерства на рынке, который позволяет ей совершить этот шаг. Чтобы подготовиться к выходу на IPO, SAS проведет ряд мероприятий, в том числе усовершенствует структуру финансовой отчетности, оптимизирует рабочие процессы и акцентирует внимание на тех сегментах своей платформы, где она может расти", - отметили в пресс-службе.

Компания продолжит инвестировать в искусственный интеллект и аналитику, а также развивать инновации. SAS рассчитывает и далее укреплять свои финансовые позиции в течение нескольких ближайших лет по мере подготовки к потенциальному выходу на биржу.

Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики. Клиентами SAS являются более 83 тыс. организаций в 147 странах.

В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 году. Клиентами SAS в России и СНГ являются все 10 крупнейших российских банков (Сбер, ВТБ, Газпромбанк и другие), 10 страховых компаний ("Ингосстрах", "Ренессанс Страхование", ВСК и др.), РЖД, "Аэрофлот", лидеры розничной торговли, государственные организации, крупнейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энергетического сектора.