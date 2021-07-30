Ввод в эксплуатацию АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии задержится на месяц

ХЕЛЬСИНКИ, 30 июля. /ТАСС/. Ввод в коммерческую эксплуатацию АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии задерживается на месяц из-за проведения проверки турбины. Об этом сообщила в пятницу компания - оператор АЭС Teollisuuden voima (TVO).

"TVO получила от поставщика реактора - консорциума Areva - Siemens - информацию о том, что начало коммерческой эксплуатации АЭС переносится на месяц в связи с проведением дополнительных работ по обслуживанию и проверке турбины", - говорится в сообщении. "Начало выработки электроэнергии переносится на ноябрь 2021 года, а ее коммерческого производства - на март 2022 года", - указала компания.

В марте 2021 Центр ядерной и радиационной безопасности Финляндии выдал разрешение на начало загрузки топлива в АЭС "Олкилуото-3". 7 марта 2019 года финское правительство выдало лицензию на эксплуатацию АЭС "Олкилуото-3". Изначально планировалось, что АЭС будет введена в строй еще в 2009 году, однако из-за целого ряда технических и финансовых проблем ее сдача переносилась.

Два существующих энергоблока АЭС "Олкилуото", на которых установлены реакторы кипящего типа, производят более 16% потребляемой Финляндией электроэнергии. АЭС играет важную роль в обеспечении электроэнергией целлюлозно-бумажных комбинатов страны.

Реактор EPR третьего поколения с водой под давлением разработан компанией Areva на основании франко-германской программы научно- технического сотрудничества. По контракту, подписанному с Финляндией, строительство энергоблока "Олкилуото-3" мощностью 1 600 МВт было начато франко-германским строительным консорциумом Areva - Siemens в 2005 году. Согласно данным Agence France-Presse, начальная стоимость АЭС в €3 млрд возросла более чем втрое и составила €10,5 млрд.