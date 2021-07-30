Регулятор в ЕС оштрафовал Amazon на €746 млн за нарушение правил защиты данных

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Регулирующий орган в Люксембурге начислил американской корпорации Amazon штраф в размере €746 млн ($888 млн) за нарушение правил защиты данных. Об этом говорится в отчетности, направленной данной компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и опубликованной в пятницу.

Как следует из этих документов, регулятор в Люксембурге принял данное решение 16 июля. Он посчитал, что в Amazon нарушает законодательство Евросоюза, касающееся защиты данных. "Данное решение налагает штраф в размере €746 млн и требует пересмотра соответствующих практик", - отметили в Amazon. В компании подчеркнули, что считают решение необоснованным и намерены "активно защищать себя в этом деле".

Американская корпорация также опубликовала заявление, в котором заверила, что для нее "защита данных клиентов является приоритетом". В Amazon заострили внимание на том, что штраф является безосновательным, поскольку "не было нарушения безопасности данных, информация клиентов не была передана третьим лицам".

Агентство Bloomberg отмечает, что это самый крупный штраф, который когда-либо начисляли в Евросоюзе за нарушение правил защиты данных.

Amazon - крупнейшая в мире корпорация, продающая товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. В настоящее время он является самым богатым человеком в мире.