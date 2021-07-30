СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Федеральные власти рассчитывают до 2025 года привлечь в Севастополь 200 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"200 млрд рублей инвестиций привлечь до 2025 года в Севастополь - это непростая задача, потому что создать надо условия, чтобы инвесторы вкладывались - это и рабочие места, и производство, и жилье дополнительное, инфраструктура. Такую амбициозную задачу мы поставили себе, расписали", - сказал Хуснуллин.

По его словам, в ходе рабочей поездки в Севастополь был заслушан план по привлечению инвестиций, включающий набор проектов больше, чем на 200 млрд руб. "У нас сегодня банк РНКБ принимал участие, он докладывал, как основной банк, финансирующий строительство на территории Крыма и Севастополя. Он доложил о ходе работ, что у него, сколько проектов", - добавил Хуснуллин.