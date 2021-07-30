Фармкомпания "Промомед" разместила второй выпуск бондов на 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "Промомед ДМ" разместила второй выпуск биржевых облигаций объемом 1,5 млрд рублей по ставке 9,45% годовых. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"ООО "Промомед ДМ" успешно разместило второй выпуск биржевых облигаций. На фоне высокого интереса инвесторов объем выпуска был увеличен с 1 до 1,5 млрд рублей, а ставка купона снижена с первоначального диапазона 9,5-9,7% до 9,45% годовых. В размещении приняли участие как розничные, так и институциональные инвесторы", - говорится в сообщении.

Срок обращения бумаг - три года, стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей, цена размещения составила 100% от номинала. Купонный период - 182 дня. Ожидается, что облигации получат третий уровень листинга на Московской бирже.

Как указано в сообщении, средства, полученные от выпуска, компания инвестирует в разработку и производство активных фармацевтических веществ и готовых лекарственных препаратов, а также в строительство новых исследовательских лабораторий и цехов. "В ближайшей перспективе "Промомед" планирует сосредоточиться на расширении портфеля за счет создания инновационных противовирусных, антибактериальных, эндокринологических и онкологических препаратов", - передает пресс-служба.