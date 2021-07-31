Bloomberg: США хотят довести долю продаж электромобилей до 40% к 2030 году

ТАСС, 31 июля. Правительство США ведет переговоры с автопроизводителями о том, чтобы уже к концу 2020-х годов не менее 40% продаваемого в стране транспорта имело электрический двигатель. Однако для реализации этого плана Вашингтону потребуется законодательно утвердить многомиллиардные инвестиции в создание зарядной инфраструктуры, пишет агентство Bloomberg.

Многие американские автопроизводители уже заявили о готовности дополнить свои модельные ряды линейкой электромобилей. Однако несмотря на это, четких планов по объемам выпуска такой продукции еще никто не озвучил, отмечает агентство. Для этого компаниям нужна господдержка, в рамках которой правительство могло бы субсидировать или финансировать создание широкой сети электрозаправок. Соответствующий законопроект сейчас проходит слушания в сенате. Он, в частности, предусматривает предоставление налоговых льгот при покупке элеткрокаров и выделение $7,5 млрд на строительство зарядной инфраструктуры.

При этом президент Джо Байден в марте этого года просил конгресс выделить $174 млрд инвестиций на электромобили, включая строительство до 500 тыс. электрозаправок по всей стране. Однако в ходе обсуждений этой суммы ряд сенаторов потребовали уменьшить ее сначала до $15 млрд, а затем и до $2,5 млрд. Поэтому сумма в $7,5 млрд, если она будет утверждена, выглядит компромиссным вариантом, отмечает Bloomberg.

Российские власти также разрабатывают инициативы по поддержке электротранспорта и мобильной зарядной инфраструктуры для него. Вице-премьер Александр Новак говорил недавно журналистам, что правительство РФ намерено "стимулировать и производство зарядных станций и их установку".

В России одним из ведущих операторов заправочных станций для электромобилей является компания "Россети", компания начала развивать сеть электрозарядных станций в 2013 году. Сейчас компания управляет сетью из более чем 260 станций, к 2025 году их количество превысит тысячу точек. Планируется охватить 30 крупнейших городов и 30 ключевых автомагистралей, чтобы можно было на электромобиле доехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда.

Компания, в частности, сотрудничает с Volkswagen Group Rus и с "Порше Руссланд" в сфере стимулирования развития рынка электротранспорта в России. Планируется совместная работа по созданию мобильных приложений, которые упрощают пользование зарядной инфраструктурой.