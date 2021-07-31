Добыча нефти в Азербайджане в I полугодии сократилась на 2,1%

БАКУ, 31 июля. /ТАСС/. Объем добычи нефти в Азербайджане в январе - июне 2021 года составил 17,2 млн тонн (вместе с конденсатом), что на 2,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства энергетики.

"В январе - июне этого года добыто 17,2 млн тонн нефти, что примерно на 369,1 тыс. тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого года", - говорится в пресс-релизе министерства. Сокращение добычи связано с выполнением Азербайджаном обязательств в рамках сделки ОПЕК+.

По данным Минэнерго, 11,4 млн тонн из общего объема добытой нефти приходится на долю блока месторождений Азери - Чираг - Гюнешли (АЧГ), разрабатываемого международным консорциумом - Азербайджанской международной операционной компанией, 1,9 млн тонн (конденсат) - на долю газоконденсатного месторождения Шах Дениз. Добыча Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) составила 3,9 млн тонн.

В первом полугодии страна экспортировала 14 млн тонн нефти (вместе с конденсатом), что примерно на 667 тыс. тонн, или 4,8%, меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Добыча газа за первые шесть месяцев года составила 20,3 млрд куб. м, это на 990 млн куб. м (5,1%) больше, чем за соответствующий период прошлого года. 6,4 млрд куб. м газа добыто на месторождениях АЧГ, 10 млрд куб. м - месторождении Шах Дениз. У SOCAR добыча газа составила 3,9 млрд куб. м. В январе - июне Азербайджан продал за рубеж около 9,1 млрд куб. м газа, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Турцию экспортировано 4,7 млрд куб. м, в Европу - 3,2 млрд куб. м, Грузию - 1,2 млрд куб. м.