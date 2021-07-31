Слуцкий заявил, что решения Конгресса США не отразятся на запуске "Северного потока - 2"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Противодействие "Северному потоку - 2" со стороны американского Конгресса вряд ли отразится на запуске трубопровода, но это вызов для администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение в субботу в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении средств на деятельность Госдепартамента на 2022 финансовый год, включив в него поправку о запрете для администрации США на неприменение санкций против "Северного потока - 2". По мнению Слуцкого, американские законодатели продолжают "жить в своей реальности".

"Решение пока не окончательное, законопроект должен пройти еще Сенат. На подпись к президенту Джо Байдену он поступит только в том случае, если сенаторы не внесут в него изменений", - указал Слуцкий, допустив, что "Белый дом через законодателей-демократов будет пытаться блокировать поправку, которая по своей сути идет вразрез с соглашением Вашингтона и Берлина по Nord Stream 2".

"Для Байдена это серьезный вызов. Новой американской администрации предстоит реально доказать, что США могут следовать взятым на себя обязательствам перед своими европейскими партнерами", - считает глава комитета.

Действия конгрессменов, продолжил Слуцкий, "прежде всего ориентированы на внутреннего потребителя". "И не стоит забывать о лоббистах поставок в Европу американского сжиженного газа. Очередной пример недобросовестной конкуренции. Однако на запуск СП-2 все эти "ритуальные пляски" вряд ли уже смогут повлиять", - заключил парламентарий.

О "Северном потоке - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае якобы "использования энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.