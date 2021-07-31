Лидер ХДС пригрозил РФ санкциями вплоть до перекрытия трубопровода "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет пригрозил России санкциями вплоть до перекрытия трубопровода "Северный поток - 2" в случае использования этого проекта против Украины или иных агрессивных действий в отношении нее. Свою позицию он изложил в интервью польской газете Rzeczpospolita .

"Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза", - приводит в субботу выдержки из беседы немецкая газета Die Welt. "Тем самым мы предотвратим использование Россией трубопровода в качестве геополитического оружия", - утверждал вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера.

Он заявил, что "безопасность Украины должна быть приоритетом для германской внешней политики". "Германо-американское соглашение [по "Северному потоку - 2"] дает нам в руки инструмент, посредством которого мы сможем сообща привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность", - полагает Лашет. "Также важно ясно дать понять России, что мы не приемлем, когда она нарушает международное право, нападает на западные демократии, прибегая к гибридным средствам, или нарушает базовые права человека и граждан в собственной стране", - считает лидер ХДС, находящийся сейчас с визитом в Польше.

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из них - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. По данным компании-оператора, "Северный поток - 2" к настоящему моменту завершен на 99%.