Россия ввела экспортные пошлины на металлы на фоне резкого роста цен на сырье

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Экспортные пошлины на черные и цветные металлы введены в России с 1 августа и до конца 2021 года. Полученные от этой меры средства позволят компенсировать удорожание металлопродукции на внутреннем рынке в результате роста мировых котировок, рассчитывают в правительстве. При этом для изъятия сверхдоходов в отрасли при высокой конъюнктуре власти могут разработать постоянно действующий налоговый механизм.

Активный рост цен на металлы в России начался в конце 2020 года вслед за отскоком мировых котировок. Первыми с жалобами на удорожание продукции металлургов пожаловались строители. Для решения проблемы в правительстве обсуждали перевод девелоперов на прямые договоры с производителями металлопродукции и исключение трейдерского звена из торговых цепочек. Однако точку в дискуссиях поставил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, который заявил о том, что доходы металлургической отрасли в 2020 году выросли в разы и достигли 100 млрд рублей.

Данные таможенной статистики подтверждают рост экспортной выручки компаний. Так, если в абсолютном выражении вывоз плоского проката из России в январе-мае вырос на 10%, то в денежном выражении рост составил 63% - до $2,3 млрд. Схожая ситуация и в черной металлургии - при росте экспорта металлов на 5% год к году, выручка от поставок за рубеж выросла на 45%, до $9,5 млрд.

Как следствие, в конце июня правительство на открытом совещании согласовало введение экспортных пошлин на вывоз более 340 наименований металлопродукции. Новый сбор с 1 августа распространился на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Он состоит из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну. По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд руб.

В отрасли новую меру правительства охарактеризовали как фискальную и заявили о том, что она может отрицательно сказаться на инвестициях компаний. Так, "Норникель" оценил свои потери от экспортных пошлин в $500 млн, ММК - в $150 млн. "Сотни миллионов долларов" выпадающих доходов ожидают и в "Русале".

Планы на будущее

Производитель алюминия также предупреждал о том, что из-за пошлин производство части продукции для него станет убыточным, обратившись в Минфин с просьбой пересмотреть размер сбора. В министерстве журналистам в конце июля подтвердили, что просьбу компании прорабатывают, но решение о пошлинах вступит в силу в неизменном виде.

Более того, правительство обдумывает повышение налоговой нагрузки на металлургов с 2022 года. Речь идет о привязке ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к мировым котировкам, что позволит, как и в нефтяной сфере, изымать сверхдоходы отрасли в период высоких цен, говорил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Действительно, есть идея о том, что когда идет резкий рост цен, связанный с сырьевым суперциклом, то часть сверхдоходов изымать. Такой вопрос действительно стоит на повестке дня, но окончательное решение пока не принято", - отмечал замглавы Минфина.

В то же время, ценовой суперцикл на сырьевых рынках не продлится дольше 2022 года, уверен Сазанов. По его мнению, отскок связан в основном с завершением локдаунов. "Соответственно, когда произойдет насыщение спроса, можно ожидать завершения суперциклов", - резюмировал он.