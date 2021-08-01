Жириновский выступил против госрегулирования цен на продукты

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в воскресенье, отвечая на вопросы участников молодежного образовательного форума "Территория смыслов", выступил против госрегулирования цен на продукты.

"Можно регулировать цены? Согласен, но запомните. Закон экономики: если вы что-то регулируете, то начнется сокращение производства", - сказал Жириновский, напомнив, что такое уже было в истории государства. "Чем кончилось? Рухнула страна", - указал он.

Лидер ЛДПР напомнил, что в России из-за ее размеров самые большие расходы на транспорт, "самая дорогая в мире экономика". В ходе форума Жириновский неоднократно высказывал идею об открытии рынков для производителей продовольствия, где они могли бы торговать без посредников. "Сразу будет больше продовольствия, но мешают, потому что мафии хочется выше цены", - уверен он. Политик также предлагал раздавать гражданам земельные участки для их возделывания.

"Нет и нигде никогда не будет коммунизма", - резюмировал Жириновский.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".