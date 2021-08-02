Власти Москвы могут расширить меры поддержки бизнеса

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Меры поддержки бизнеса и граждан в столице могут расширить либо продлить при необходимости. Об этом сообщил в интервью РБК мэр Москвы Сергей Собянин.

"На поддержку граждан и бизнеса мы уже потратили около 100 млрд руб. Это и прямые выплаты, и отсрочка арендных платежей, и налоговые преференции <…>. Если ситуация требует, мы эти меры поддержки продлеваем. И даже кое-что новое вводим, например для общепита: гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг. Плюс продлили льготную программу кредитования", - сказал Собянин в ответ на вопрос, планирует ли столица вводить новые меры поддержки.

По его словам, если в столице не вводить больше никаких ограничений, то по итогам текущего года сфера общепита вернется на уровень доходов 2019 года. "Самое главное в поддержке бизнеса - не раздать деньги, а дать возможность работать. Поэтому, как только ситуация позволила, мы отменили QR-коды. И сейчас бизнес наверстывает упущенное. Не полностью, но в значительной степени", - сказал мэр.