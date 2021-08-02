ТПП попросила упростить перемещение агротехники на Кубани в период полевых работ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением упростить процедуру перемещения тракторов, комбайнов и другой негабаритной агротехники в Краснодарском крае в период полевых работ. Об этом говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Поступило обращение <…> относительно серьезных трудностей, испытываемых аграриями Краснодарского края по перемещению негабаритной сельскохозяйственной техники (комбайны, тракторы, навесное оборудование) в период уборки и полевых работ, связанных с выездом на дороги муниципального и регионального значения или их пересечения. Основной проблемой является высокая трудоемкость и длительные сроки согласования проезда сельхозтехники с владельцами автодорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделениями ГИБДД и другими организациями", - отмечается в письме.

Катырин уточнил, что речь идет о требованиях приказа Минтраса РФ от 5 июня 2019 года №167 "Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства". По его словам, положения приказа предусматривают получение специального разрешения, включающего "разработку маршрута движения, предоставление сведений о транспортном средстве, скорости движения с учетом дорожных условий, согласование маршрута с владельцами автодорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделениями ГИБДД и уплату государственной пошлины".

Исполнение приказа подразумевает участие юриста, специалиста по логистике и технического специалиста, то есть специалистов, как правило, отсутствующих в штате крестьянско-фермерских хозяйств. Привлечение специальных фирм является дорогостоящей услугой, стоимость оформления варьируется до 200 тыс. рублей за один маршрут, указал глава ТПП.

Специальное разрешение оформляется на одну поездку или постоянный проезд, но не более чем на три месяца, что не соответствует периоду проведения полевых работ (с февраля по декабрь). При этом административное наказание за нарушение требований перевозок составляет 10 тыс. рублей или лишение права управления на срок до шести месяцев для водителя, 500 тыс. рублей - для организации.

"Таким образом, существующий порядок оформления разрешения на перемещение негабаритной сельхозтехники, а также негабаритного навесного оборудования (дискаторы, культиваторы, чизели) не позволяет обеспечить своевременное и качественное выполнение полевых работ, прежде всего в период ограниченных сроков уборки", - указал Катырин. Глава ТПП РФ попросил "дать поручение рассмотреть возможность внесения изменений в порядок перемещения негабаритной сельскохозяйственной техники в период проведения полевых работ". В частности, увеличить габаритную ширину (за пределами населенных пунктов) для негабаритной сельхозтехники до 3,75 метров, для негабаритной сельхозтехники в комплекте с навесным оборудованием - до 5 метров.