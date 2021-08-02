ПФР с 1 июля принял почти 2 млн заявлений на выплаты для беременных и родителей-одиночек

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) за период с 1 июля принял почти 2 млн заявлений на новые выплаты для нуждающихся беременных и одиноких родителей. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, ее цитирует сайт "Единой России".

"На получение новой социальной меры поддержки в Пенсионный фонд подали заявки 304 тыс. малообеспеченных беременных женщин. Заявлений одиноких малообеспеченных родителей, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет, - почти 1,6 млн", - сказала она.

1 июля начался прием заявлений на получение новых пособий для беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации и вставших на учет в ранние сроки беременности, а также для родителей, в одиночку воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет и имеющих низкий доход.

В среднем по стране пособие составляет 6 350 рублей для беременных и 5 650 рублей для неполных семей. Первые выплаты начались в конце июля.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых мерах поддержки неполных семьей с детьми и беременных женщин. На их реализацию правительство РФ выделило из резервного фонда 46,6 млрд рублей в 2021 году. Оформить пособия можно через портал госуслуг или в территориальных отделениях Пенсионного фонда России.