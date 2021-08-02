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Кабмин утвердил выделение свыше 53 млрд рублей на развитие транспортной системы

Большая часть этой суммы пойдет на опережающее строительство скоростной автомагистрали Москва - Нижний Новгород - Казань

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 53 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры страны, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.

"Более 53 млрд рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог и дорожной инфраструктуры в регионах, - говорится в сообщении на сайте правительства. - Большая часть суммы - 42,8 млрд рублей - пойдет на опережающее строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань".

По данным правительства, трасса станет важнейшей частью транспортного коридора Европа - Западный Китай. Начать ее эксплуатацию планируется в 2024 году.

Еще более 11 млрд рублей будет распределено между 20 регионами. Эти средства, уточнили в кабинете министров, направят на обновление дорожной инфраструктуры регионального, межмуниципального и местного значения. В частности, речь идет о возведении участка Екатеринбургской кольцевой автодороги, строительстве моста в Енисейском районе Красноярского края, капитальном ремонте путепровода в Ярославле, создании мостового перехода в Киришском районе Ленинградской области и ряде других мероприятий.

Контроль за эффективным и целевым расходованием средств поручен Минтрансу и Росавтодору.

В пресс-службе подчеркнули, что "поддержание дорожной инфраструктуры и ее расширение - один из приоритетов работы правительства". Так, в нынешнем году на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов уже было направлено более 160 млрд рублей. Мишустин на заседании кабмина 15 июля при обсуждении этого вопроса отметил, что "поддержка инфраструктурных проектов даст дополнительный импульс экономикам регионов".

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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