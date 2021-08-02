"Ъ": En+ Group намерена производить 18 тыс. тонн водорода в год на свободных мощностях ГЭС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Компания En+ Group планирует производить порядка 18 тыс. тонн водорода в год, используя свободные мощности собственных ГЭС в Сибири и Карелии. Об этом в понедельник сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на презентацию компании.

По данным издания, для производства водорода доступно 228 МВт мощности на Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС в Иркутской области, а также Индской ГЭС в Карелии. Стоимость водорода составит $2,2-3 за 1 кг и будет поставляться в сжиженном виде или в виде аммиака в Южную Корею, Японию и Финляндию.

Компания также рассматривает вопрос строительства Мотыгинской ГЭС на реке Ангара мощностью 1 ГВт. Капитальные затраты компании в проект могут составить $1,3 млрд. При этом на гидроэлектростанции возможно производство 115,6 тыс. тонн водорода в год стоимостью $2,9 за 1 кг.

В En+ Group сообщили изданию, что проекты находятся в стадии предТЭО и ТЭО, а намеченные объемы выпуска водорода "очень предварительные". Группа в настоящее время ведет переговоры с партнерами, а методы финансирования будут рассматриваться по каждому проекту отдельно.

Наряду с этим наиболее проработанным проектом компании является выпуск алюминиевых контейнеров для перевозки аммиака и сжиженного водорода автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Запуск опытного производства намечен на 2024 год.

О компании

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.