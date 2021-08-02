Погрузка на сети РЖД в июле выросла на 4,1%, до 108 млн тонн

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в июле 2021 года выросла на 4,1% и достигла 108 млн тонн. Об этом говорится в официальном Telegram-канале РЖД.

В целом за январь - июль 2021 года отправлено 740,7 млн тонн различных грузов. Это на 4,5% больше, чем за тот же период прошлого года, и всего на 0,1% ниже погрузки за семь месяцев 2019 года.

В "зеленую зону" по динамике в январе - июле вышли нефтяные грузы, доля погрузки которых с начала года увеличилась на 0,9%. Усилили рост также железная и марганцевая руда (+0,5%), черные металлы (+2,4%), цемент (+7,8%).

В пресс-релизе РЖД уточняется, что грузооборот за июль 2021 года возрос на 3,7% по сравнению с июлем годом ранее и составил 217,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,7% и составил 271,8 млрд тонно-км. Грузооборот с начала 2021 года составил 1520,4 млрд тарифных тонно-км (+5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 1915,2 млрд тонно-км (+4,3%).