В подземные хранилища Украины досрочно закачали 17 млрд куб. м газа

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. "Нафтогаз Украины" досрочно выполнил план по накоплению газа, закачав в подземные хранилища (ПХГ) 17 млрд куб. м топлива. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

"По состоянию на 1 августа, за два с половиной месяца до начала отопительного сезона, в подземных хранилищах Украины (ПХГ) находится 17 млрд куб. м голубого топлива", - говорится в сообщении.

Таким образом, отмечает "Нафтогаз", компания досрочно выполнила план правительства, которое своим распоряжением обязало обеспечить на середину октября запасы природного газа в подземных хранилищах страны в объеме не менее 17 млрд куб. м. Кроме того, уточняет "Нафтогаз", на начало августа в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад" хранится 3,9 млрд куб. м газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

"Мы рассчитываем, что при нормальных условиях функционирования рынка частные компании будут реализовывать объемы газа, которые они хранят в подземных хранилищах, на Украине, а не вывозить за границу. Со своей стороны, компания продолжает импортировать газ и закачивать его в хранилища. Согласно нашим внутренним планам, объемы должны быть еще больше", - цитирует пресс-служба председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Оператором сети газовых хранилищ Украины является АО "Укртрансгаз", входящее в структуру корпоративного управления НАК "Нафтогаз Украины". Отечественная сеть подземных хранилищ газа объединяет 12 объектов общей вместимостью 31 млрд куб. м: Бильче-Волыцко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м.), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Червонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопопивское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м, располагается на неподконтрольной Киеву территории Донбасса).