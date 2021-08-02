Почти 35 тыс. работников примут участие в проведении сельскохозяйственной микропереписи

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Около 35 тыс. переписчиков и контролеров примут участие в проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Об этом в понедельник сообщил глава Росстата Павел Малков.

"Почти 35 тыс. человек [переписчиков] уже отобраны, прошли обучение и вчера приступили к работе. У них достаточно жесткий график, сложный - в среднем за месяц надо обойти примерно 480 респондентов, понятно, что в сельских районах это часто непростая задача, связанная с большими переездами, серьезная и непростая работа", - сказал он на пресс-конференции "Сельхозперепись - 2021: объективный взгляд на изменения в агросекторе".

Согласно презентации, представленной Малковым, обучение переписчиков происходило с 29 по 31 июля. Размер вознаграждения составит 18 тыс. рублей. Он также отметил, что переписчик будет одет в зеленую накидку, кепку с логотипом переписи, обязательно на нем должна быть надета медицинская маска. Кроме того, у него будут сумка переписчика и электронный планшет со специальным программным обеспечением, заключил глава Росстата.

Сельскохозяйственная микроперепись пройдет в России с 1 по 30 августа 2021 года. Цель наблюдения - формирование официальной статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве для разработки прогноза развития сельского хозяйства и мер экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Ответственным за подготовку и проведение микропереписи будет Росстат. Итоги переписи должны быть подведены в IV квартале 2021 года, опубликованы - до конца IV квартала 2022 года.