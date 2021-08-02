Первые итоги сельскохозяйственной микропереписи в России появятся в ноябре

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Оперативные итоги сельскохозяйственной микропереписи в РФ появятся в ноябре 2021 года. При этом окончательные данные, а также микроданные для науки и бизнеса будут опубликованы в декабре 2022 года, сообщил в понедельник глава Росстата Павел Малков.

"Уже в ноябре мы объявим первые итоги сельхозпереписи. А в следующем году уже подведем окончательные итоги. И это вдвое быстрее, чем во время предыдущей переписи за счет использования новых цифровых технологий", - сообщил он на пресс-конференции "Сельхозперепись - 2021: объективный взгляд на изменения в агросекторе".

По словам Малкова, доступ к микроданным переписи также появится в декабре 2022 года. "Всем заинтересованным сторонам - экспертам, науке, бизнесу - будет предоставлен доступ к микроданным переписи. Исходные данные обезличенные, при помощи которых можно сделать самостоятельные расчеты, аналитику. Принципиально важно, что вся информация будет деперсонифицирована. Даже косвенная идентификация будет невозможна. Для этого разработана специальная методика", - уточнил он.

Сельскохозяйственная микроперепись будет проводится при помощи беспилотных летательных аппаратов в шести регионах России, сообщил глава Росстата. "Впервые в шести регионах страны пройдет эксперимент с беспилотниками. Потенциально они позволяют получить еще более точные, еще более качественные данные", - сказал он.

Кроме того, по его словам, будут использоваться данные спутникового мониторинга. "Это дополнительная выверка данных. Спутниковые снимки будут использоваться по всей стране, во всех регионах абсолютно. Будет оценка реально используемой площади организации вне населенных пунктов: сколько пашен, сенокосов, пастбищ", - сообщил Малков.

Он отметил, что все этапы переписи максимально технологичны, перепись частично проходит через заполнение опросников в электронном виде, переписчики используют электронные планшеты. "Все это вместе - данные, собранные в электронном виде, данные от переписчиков, спутниковые снимки, информация с беспилотников - позволяет получить максимально корректную и точную информацию о структуре сельского хозяйства", - рассказал глава Росстата.

О переписи

Сельскохозяйственная микроперепись пройдет в России с 1 по 30 августа 2021 года. Цель наблюдения - формирование официальной статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве для разработки прогноза развития сельского хозяйства и мер экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Ответственным за подготовку и проведение микропереписи будет Росстат. Итоги переписи должны быть подведены в IV квартале 2021 года, опубликованы - до конца IV квартала 2022 года.