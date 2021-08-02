"Газпром" увеличил добычу газа на 18,4% за семь месяцев

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Газпром" с начала года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 18,4% (на 46,4 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 298,2 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за семь месяцев вырос на 23,2% (на 21,7 млрд куб. м), до 115,3 млрд куб. м, приблизившись к историческому максимуму, говорится в сообщении холдинга.

"Таким образом, поставки "Газпрома" продолжаются в объемах, близких к исторически рекордным (117,1 млрд куб. м за семь месяцев 2018 года)", - отмечает газовая компания.

В частности, "Газпром" с начала года нарастил поставки газа в Турцию (на 203,9%), Германию (на 42,2%), Италию (на 16,2%), Румынию (на 318,3%), Польшу (на 14,6%), Сербию (на 118,1%), Францию (на 6%), Болгарию (на 47%), Грецию (на 18,8%). Также продолжают увеличиваться поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

"Газпром" нарастил поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок на 15,4% (на 19,8 млрд куб. м).

Ранее сообщалось, что "Газпром" в 2021 году планирует добыть 506,5 млрд куб. м газа, что на 11,7% выше показателя 2020 года, а экспортировать в Европу - 175-183 млрд куб. м газа. "Газпром" также повысил прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $240 за 1 тыс. куб. м.

Объем активного газа в ПХГ

Объем активного газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) находится на минимальном для конца июля значении за многолетний период наблюдений.

"По данным Gas Infrastructure Europe на 31 июля, темп заполнения подземных газовых хранилищ ЕС и Украины накануне последнего летнего месяца остается крайне низким", - отмечает холдинг. Так, в европейских ПХГ из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд куб. м газа восполнено только 27,6 млрд куб. м. Отставание от уровня запасов на ту же дату прошлого года составляет 27,9 млрд куб. м, а в Германии заполненность хранилищ составляет всего около 50%.

"Низкие темпы закачки в ПХГ Европы толкают цены вверх. В конце июля контракты "на день вперед" достигли рубежа уже в $500", - подчеркивает "Газпром".