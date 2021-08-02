Власти Алтайского края почти вдвое увеличили объем субсидий на покупку автобусов в районы

БАРНАУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил почти вдвое увеличить объем закупок пассажирского транспорта для муниципальных перевозок - до 500 млн рублей в связи с острой необходимостью в технике, сообщает пресс-служба правительства края в понедельник.

"Мы посчитали приобретение необходимого подвижного состава - это 118 автобусов для нужд 23 муниципальных образований. Перечень муниципальных образований формировали по принципу максимальной готовности органов местного самоуправления принять и использовать автобусы по назначению, в том числе учитывали наличие действующей маршрутной сети, предприятий транспортной отрасли, а также численность перевозимых пассажиров. Мы увидели потребность в приобретении дополнительных автобусов для 33 муниципальных образований края. Еще необходимо приобрести 81 автобус", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Александра Климина на оперативном заседании правительства.

Таким образом, в регионе необходимо закупить порядка 200 автобусов, при этом выделенных 300 млн рублей в 2021 году хватило бы только на 118. В связи с этим губернатор региона поручил профильным ведомствам ускорить рассмотрение вопроса о выделении дополнительных средств на закупку пассажирского транспорта. Общая сумма затрат на его приобретение вырастет с 300 млн до 500 млн рублей.

"Я хотел бы, чтобы мы уже на этой неделе решение приняли, довели информацию до муниципалитетов, и они занялись бы приобретением техники", - цитирует пресс-служба главу региона.

Таким образом, в регионе обеспечат потребность 56 муниципальных образований в автобусах малой, средней и большой вместимости. В пресс-службе регионального Минтранса ТАСС уточнили, что ранее средства из краевого бюджета на эти цели в регионе не выделялись - такое решение принял губернатор впервые.

Ранее экс-министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев сообщал, что в регионе остро стоит проблема муниципальных перевозок. Порядка 20 муниципальных образований края не имеют никакого внутримуниципального транспорта. В сельских районах края проживают почти 1 млн человек, а населенные пункты значительно отдалены друг от друга.